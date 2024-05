Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a mediamatters.org

White, un ex jugador de baloncesto profesional, es el presentador del podcast Please Call Me Crazy. Es un invitado habitual en programas de la extra derecha como los del teórico de la conspiración Alex Jones y el ex asesor de Trump Steve Bannon, que lo presentó por video durante la convención republicana de Minnesota durante el fin de semana.