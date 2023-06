El candidato presidencial republicano, Ramaswamy se une a “Moms for Liberty” y las define como “mi grupo de odio favorito” (eng)

Publicado hace 48 minutos por Verdaderofalso a foxnews.com

El empresario multimillonario, autor de bestsellers, comentarista conservador y cabeza de lucha de las guerras culturales encabezó una manifestación de Moms for Liberty el jueves en New Hampshire, donde el Estado celebra la primera primaria y la segunda competencia general en el calendario de nominaciones presidenciales republicanas. Moms for Liberty y otros 11 grupos fueron etiquetados por el SPLC como "grupos extremistas antigubernamentales" en su informe anual 2022 Year In Hate and Extremism