El canciller alemán, Olaf Scholz, no ha detectado ningún cambio de opinión por parte del líder ruso, Vladimir Putin, sobre la "loca" guerra que lanzó contra Ucrania hace once semanas, según ha declarado en una entrevista publicada este sábado con T-Online. El canciller ha señalado que Putin "debe darse cuenta de que una salida a esta situación es solo a través de un acuerdo con Ucrania", pero que los términos de la paz no pueden ser dictados por Moscú.