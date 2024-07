Publicado hace 1 hora por g3_g3 a relevo.com

"Las tardes de los sábados se me hacen larguísimas, como no salgo de casa... ¿Qué hago? Me vengo aquí y me pongo a pensar en cómo mejorar. Hay cosas que a lo mejor no sirven de nada, pero pienso una cosa, pienso otra... Una persona que piensa nunca está sola", reflexiona quien, pese a su avanzada edad, sigue trabajando como el que más. Sus cinco hijos, que ahora llevan las riendas del negocio familiar, lo pueden corroborar. Sentados cerca del stand de los productos que lucirán los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de París ...