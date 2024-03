Publicado hace 56 minutos por Meneador_Compulsivo a diariodeavisos.elespanol.com

La presidenta del Parlamento canario,Astrid Pérez, anunció el cambio de nombre de dos salas “para que tengan denominaciones inclusivas, que no excluyan a nadie”.La Sala de Presidentes pasará a ser Sala de Presidencias, “de manera que no se seguirá “invisibilizando” a las mujeres y la Sala de Diputados “tomará un nombre totalmente inclusivo y será la Sala Ocho Islas”.“Defendemos el uso de un lenguaje no sexista que incluya la mención a las mujeres para revertir esa tendencia culturalmente impuesta de invisibilizar su presencia y sus logros” dice