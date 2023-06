Camas sin gente en el hospital, gente sin cama en urgencias del SERGAS en Santiago (GAL)

Publicado hace 1 hora por filemon314 a galiciapress.es

Desde la Xunta no se entra en las cifras, se admiten problemas no graves y se pide no alarmar a la opinión pública. Uno de los factores a tener en cuenta es que, aunque el servicio de Urgencias sea capaz de gestionar rápidamente los ingresos, el sistema acaba colapsando si los pacientes que necesitan una habitación en el CHUS no la tienen disponible. Esto es lo que lo hacen con cifras en las manos, señalando que los propios datos del SERGAS indican que ayer el 45% de las camas del CHUS estaban vacías mientras había esos problemas en urgencias.