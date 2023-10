Una camarera se queda sin la incapacidad permanente al no probarse que rinda peor por tener una mano con movilidad reducida

Publicado hace 21 minutos por nereira a diariodecadiz.es

Una camarera con problemas de movilidad en una mano se queda sin la concesión de la incapacidad permanente que había solicitado. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que entiende que la mujer no alcanza lesiones de grado suficiente para dejar de ejercer. Los magistrados entienden que estas circunstancias no impiden “realizar las principales funciones de su trabajo como camarera en el que si bien se precisa el uso de la mano rectora no tiene que desarrollar tareas de fuerza muy intensa con dicho dedo