La Cámara baja del Parlamento ruso avaló este jueves en primera lectura una sanción máxima de hasta cinco millones de rublos (más de 51.000 dólares al cambio actual) por infringir la normativa que prohíbe incentivar a las personas a no procrear. El proyecto de ley, que no sanciona a las mujeres que decidan no ser madres, busca bloquear los contenidos destructivos que puedan influir en la decisión sobre la maternidad. El delito se agrava si para ello se emplean medios de comunicación o Internet.