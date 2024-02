Publicado hace 27 minutos por Boicot_Israel a levante-emv.com

Calp no recuperará los "bous a la mar". Era una propuesta que se había planteado para dar poderío a la conmemoración del centenario de la cofradía de pescadores. Hoy se ha votado en la comisión organizadora del centenario. Ha ganado el "no". Seis integrantes han votado "no", tres se han abstenido y cuatro han votado "sí". Descartados ya los "bous a la mar", el pleno no tendrá que pronunciarse.