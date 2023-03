Una de cada cuatro familias reconoce que se salta comidas para ahorrar

Publicado hace 1 hora por PacificadorGeneracional a europapress.es

La cifra de personas que no desayuna cada mañana casi se ha duplicado desde 2016. Algunas no desayunan por no poder permitírselo o para que otros miembros de la familia puedan hacerlo. El 26% de los españoles reconoce que se salta comidas para ahorrar, porcentaje que alcanza el 41% en los hogares con ingresos inferiores a los 15.000 euros. El hambre afecta al rendimiento de los niños, que experimentan cansancio, dificultad para concentrarse, bajo estado de ánimo e incluso comportamiento disruptivo en la clase.