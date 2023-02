El bulo de que la Unión Europea pide a la población que descarte el desayuno para preservar el medioambiente

Publicado hace 32 minutos por Vrygtyp a maldita.es

Se ha viralizado en redes sociales una publicación de la cuenta desinformadora de Twitter ‘El Puntual 24H’ que asegura que “la UE pide a la Población que DESCARTE el desayuno para preservar el medio ambiente: ‘El desayuno NO es necesario’” (sic), junto con una imagen de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El tuit acumula más de 4.000 interacciones, pero es un bulo: no hay referencia alguna de estas declaraciones más allá del tuit de esta cuenta que, además, no añade ningún link ni URL sobre esta supuesta declaración.