Un buen discurso de Biden (Roger Senserrich)

Publicado hace 16 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

El discurso del estado de la unión es, desde siempre, uno de mis rituales favoritos de la política americana. La separación de poderes estricta de la constitución hace que el jefe del ejecutivo no se acerque al congreso demasiado a menudo. El SOTU (State of the Union, como es conocido cariñosamente) es la rara ocasión en la que el presidente, en su condición de líder y jefe de estado, habla ante las dos cámaras, así que tiene una ceremonia y pompa especial. Los medios americanos tratan este discurso con respeto. El (...)