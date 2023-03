Bruselas quiere aplicar durísimas sanciones por manipular los mercados energéticos en Europa

Publicado hace 1 hora por reithor a elperiodicodelaenergia.com

La Comisión Europea debe andar con la mosca detrás de la oreja. No se debe fiar de algunos agentes que campan a sus anchas en el mercado eléctrico y gasista europeo. Si no, no se entiende el borrador que ha filtrado con el objetivo de tratar de acabar con la manipulación en los mercados energéticos. Bruselas propone una mayor transparencia en los mercados. También, quiere aplicar un régimen de sanciones que pueda alcanzar hasta el 20% del volumen de ingresos de un agente u operador de mercados.