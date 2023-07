Bruselas escucha el caso de Pablo Gonzalez: "La libertad de expresión acaba cuando encarcelan a un periodista"

Publicado hace 1 hora por nereira a publico.es

"Los presos no tienen futuro, sólo pasado. No puedo pensar en el futuro con toda la incertidumbre y arbitrariedad que me rodea". Son palabras de una carta del periodista Pablo Gonzalez escrita desde la prisión de Radom (Polonia), donde lleva detenido 16 meses acusado de espionaje a favor de Rusia.