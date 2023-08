Brasil: Informe de la Abogacía General allana el camino para que el Gobierno avance en la exploración de petróleo en la desembocadura del Amazonas

Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a .folha.uol.com.br

La Abogacía General del Estado emitió un informe legal que facilita al gobierno de Lula avanzar en los estudios y posterior exploración de petróleo en la región Foz do Amazonas [desembocadura]. El informe, solicitado por el ministro de Minas y Energía, da un argumento adicional al Gobierno al defender que la Evaluación Ambiental de Área Sedimentaria no es indispensable y no puede detener dar licencias para proyectos de explotación. La obligación de la evaluación fue clave al rechazar la solicitud en mayo de Petrobras para iniciar prospecciones.