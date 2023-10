Publicado hace 52 minutos por Grahml a swissinfo.ch

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defendió este martes la necesidad de que la Unión Europea siga ofreciendo ayuda económica a los palestinos, pese a la revisión de los fondos que ha iniciado Bruselas para garantizar que no acaban en manos de Hamás, a quien considera una organización terrorista. "La financiación debe continuar y los pagos no deben interrumpirse. (...) Esta revisión no debe ser una excusa para retrasar la implementación de nuestra cooperación", que "se debe hacer rápidamente".