Borrell abronca a sus diplomáticos: "Me entero más de lo que pasa leyendo prensa que vuestros informes"

"Este no es el momento en que les voy a mandar flores a todos diciendo que son guapos, trabajan muy bien, estamos muy felices, somos una gran familia, etc", les ha espetado Borrell a los embajadores nada más empezar. "Este es un momento para hablar entre nosotros sobre lo que no hacemos bastante bien, por qué no siempre estoy contento con la forma en que trabajan mis delegaciones y para enviar mensajes claros sobre cómo me gustaría que mejoraran", ha dicho.