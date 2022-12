Borràs ante su juicio: "Había mucha prisa por apartarme. Pues no me voy y no me iré"

Publicado hace 1 hora por fareway a europapress.es

"Había prisa, mucha prisa para apartarme para ver si me iba. Pues no me voy y no me iré", ha recalcado en una entrevista de Europa Press, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya fijado el juicio a Borràs por presunta prevaricación y falsedad documental entre el 10 de febrero y el 1 de marzo.