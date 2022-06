Boris Johnson: "Si Putin fuera mujer no habría lanzado la guerra en Ucrania"

Publicado hace 17 minutos por real_orestes a msn.com

El primer ministro británico, Boris Johnson, considera que si el presidente ruso, Vladímir Putin, hubiera sido mujer no cree que hubiera lanzado una guerra contra Ucrania y dijo que el mandatario ruso es un ejemplo de "masculinidad tóxica". Johnson hizo estas declaraciones al canal público alemán ZDF antes de su participación en la Cumbre de la OTAN en Madrid y añadió: "desde luego que todos quieren que termine la guerra. Pero no hay un acuerdo posible. Putin no tiene ninguna propuesta de un acuerdo de paz. (El presidente ucraniano, Volodímir)