Cada vez más series, novelas y ensayos se atreven a romper el tabú de hablar de la menopausia. En los últimos años hemos tenido unos cuantos ejemplos, desde 'Borgen' (Netflix) y 'And just like that...' (HBO Max) hasta 'Nine perfect strangers' (Amazon Prime Video), 'Julia' (HBO Max) y 'Close to me' (Filmin).