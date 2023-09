Boom de drones en la guerra contra Ucrania: "Las fábricas están a pleno rendimiento"

Publicado hace 52 minutos por bonobo a elindependiente.com

Los soldados ucranianos ya no conciben la guerra sin los drones. Cuando se incorporan a las unidades en las que reciben entrenamiento en los países occidentales, suelen preguntar por los drones del pelotón. Les extraña que no formen parte del día a día en los ejércitos de la OTAN. Y no es porque la guerra en Ucrania sea la primera en la que se han utilizado. En Vietnam, Kosovo, Afganistán, Irak y más recientemente en Nagorno Karabaj se emplearon. Pero nunca antes de forma tan masiva por las dos partes en conflicto.