¿Y lo bonito que era ahorrar?

La acumulación de dinero en el banco se percibe como algo antiguo, además de casi imposible para muchas personas. He notado que el ahorro ha pasado de moda, como si pudiera pasar de moda la prudencia. Hay que gastarse todo lo que se gana, y a eso lo llamamos no llegar a fin de mes. La gente, si algo desea, es no llegar a fin de mes. Hacen cualquier cosa por no ahorrar ni un euro. Si ganas 1200 euros al mes, vale, no llegas; pero si ganases 3000, tampoco. Ya hemos dicho aquí mil veces que en los 90 nos ponían Tener o ser, de Eric Fromm, en el