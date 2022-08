Bolsonaro pone condiciones para respetar el resultado de las elecciones y se queja de que lo inciten a "ser un dictador"

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a elmundo.es

"Los resultados de elecciones libres y transparentes tienen que ser respetados, deben ser respetados", ha dicho el presidente enfatizando lo de "libres y transparentes". Bolsonaro lleva meses denunciando que el sistema de voto electrónico, exitoso y sin críticas desde 1996, es propenso al fraude. "Usted me está incitando a ser dictador, si no gobierno con el Centrão, ¿con quién gobierno? ¿Sin Parlamento? Usted me está incitando a ser un dictador".