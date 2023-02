Bolsonaro amenaza

Publicado hace 51 minutos por Beltenebros a nuevatribuna.es

Para un narcisista de la talla de Jair Bolsonaro haber perdido el poder es una herida que no cicatriza fácilmente. Con el ego aún dolido por el fracaso en las pasadas elecciones, el ultraderechista ex presidente del Brasil ha salido del claustro autoimpuesto para romper el silencio: “El gobierno de Lula no va a durar mucho tiempo”, auguró el pasado martes durante un evento organizado por el grupo Yes Brazil USA, en Florida. Bolsonaro aún no se ha pronunciado respecto del triunfo del líder del PT, a quien llegó a calificar de “anticristo” en..