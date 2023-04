El ex gobernador democrata de Illinois, Rod Blagojevich: “La acusación contra Trump es el "apocalipsis de nuestra democracia, lo que ha hecho no pueden ser considerados crímenes" (Eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a realclearpolitics.com

“Creo que este es el apocalipsis de nuestra democracia. Le están haciendo a un presidente republicano a nivel de las grandes ligas lo que me hicieron a mí, un gobernador demócrata, a nivel de la AAA. Fui a prisión por cosas que no son crímenes, están acusando a Trump de cosas que no son crímenes. Una cosa positiva que puedes decir sobre el D.A. Alvin Bragg cumple sus promesas de campaña. Aquí hay un tipo que hizo una promesa de campaña para acusar al presidente Trump”