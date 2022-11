Biden y Zelensky se enfrentan por evidencia de ataque con misiles en Polonia [ENG]

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a newsweek.com

El presidente Joe Biden ha cuestionado la declaración de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre el origen de un misil que impactó en Polonia. Aunque el Ministerio de Defensa ruso negó su responsabilidad, Zelensky fue claro al afirmar que la explosión fue causada por un misil ruso. "No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil", dijo en una intervención televisiva. Tras su regreso a Estados Unidos, al ser preguntado por la versión de los hechos de Zelensky, Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca que "esa no es la evidencia".