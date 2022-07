Biden explota contra una periodista: “Los americanos van a seguir pagando precios altos mientras sea necesario”

Publicado hace 47 minutos por Verdaderofalso a derechadiario.com.ar

“Deberán seguir pagando precios altos durante el tiempo que sea necesario“, estalló. “Rusia no puede derrotar a Ucrania y avanzar más allá de Ucrania. Esta es una posición crítica crítica para el mundo“, dijo el presidente norteamericano. Biden, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, culpó a Rusia por la suba de precios. En la respuesta de casi seis minutos, dijo que los aumentos de precios son de Putin y que si no hubiera invadido Ucrania no existiría la inflación. Esto es demostrablemente falso.