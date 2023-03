Biden dice que los ejecutivos de SVB serán despedidos

Publicado hace 34 minutos por Verdaderofalso a independentespanol.com

“La gerencia de estos bancos será despedida. Si la FDIC se hace cargo del banco, las personas que lo administran ya no deberían trabajar allí,” dijo Biden. El presidente dijo que “los inversores en los bancos no estarán protegidos”. “Se arriesgaron a sabiendas. Y cuando el riesgo no rindió frutos, los inversores perdieron su dinero. Así es como funciona el capitalismo”, añadió.