Bernie Sanders sería el presidente más extremista de la historia de EEUU (eng)

Segun un destacado historiador que ha escrito un nuevo libro defendiendo el capitalismo. Rainer Zitelmann es el autor de In Defense of Capitalism: Debunking the Myths, descrito como "uno de los libros más importantes en décadas defendiendo el capitalismo" por Steve Forbes, editor en jefe de la revista de negocios que lleva su apellido.