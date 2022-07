Berlusconi y las llamadas telefónicas con el embajador ruso: "Me explicó la verdad sobre la guerra" (it)

Publicado hace 2 días por tiopio a repubblica.it

"He hablado con el embajador Razov, me ha explicado que Rusia…". El miércoles pasado. Son las horas locas antes de la crisis del gobierno. Silvio Berlusconi coge el teléfono, antes de desaparecera a mediodía y no responder a su móvil durante al menos una hora. Llama a un par de sus ministros. Se pone en contacto con algunos de los diputados azzurros. Confía en varios peces gordos que han acudido a Villa Grande, donde tiene lugar la destitución de Mario Draghi. A todos, el Cavaliere les hace algunas críticas sobre los supuestos errores de…