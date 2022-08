Berlusconi desea volver al parlamento de Italia tras 10 años

Publicado hace 22 minutos por unoqueleecosas a swissinfo.ch

Diez años después de haber sido expulsado del parlamento italiano debido a una condena por evasión fiscal, el ex primer ministro y magnate Silvio Berlusconi, protagonista de numerosos escándalos, aseguró este miércoles que desea volver al Senado en las elecciones legislativas del 25 de septiembre. "Creo que al final me presentaré como candidato al Senado, para que sean felices todas esas personas que me lo han pedido", declaró el anciano multimillonario, de 85 años, a un programa de la emisora pública RAI.