Nuevas medidas anunció Beijing para evitar sumar nuevos casos de COVID-19. Este sábado se reveló que los restaurantes de la capital china aplicarán una nueva normativa en la que no recibirán clientes. De acuerdo con lo anunciado por parte de las autoridades, el cierre no es permanente y en su lugar se confirmó que los restaurantes de Beijing no recibirán clientes en los feriados durante todo el mes de mayo. Esta es una de las numerosas medidas para que la capital no sume nuevos contagios.