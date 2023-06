«El bedel se fue antes de la hora y ni miró a ver si quedaba alguien en la biblioteca»

Publicado hace 6 minutos por madstur a elcomercio.es

La sorpresa llegó cuando al tratar de salir de la biblioteca vio que el bedel no estaba. «La puerta estaba cerrada, miré por todos los sitios por si era que estaba recogiendo o revisando algo, pegué unas voces por si era que no me escuchaba, pero ya me di cuenta que allí no había nadie», dice. Y así era. El conserje se había ido ya, presuntamente, antes de la hora de cierre de la instalación.