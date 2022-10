Las becas de Thiel para que alumnos brillantes dejen la universidad se están convirtiendo, contra todo pronóstico, en un éxito

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a elblogsalmon.com

En 2010 Peter Thiel anunció en la conferencia Techcrunch su beca, que al principio se llamó "20 under 20". La idea era clara: elegir a 20 personas cada año para que dejaran la universidad y desarrollaran sus proyectos. A cambio les daría 100.000 dólares y mentorías. Su argumento es puramente anti-establishment: la universidad no sirve en el mundo moderno. Y no solo eso, sino que alumnos brillantes ven que luego no pueden desarrollar sus ideas debido a las deudas adquiridas al estudiar y esto les obliga a trabajar para terceros nada más terminar