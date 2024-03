Publicado hace 1 hora por nomeves a eleconomista.es

El tipo de interés que no se puede ver, pero que lo mueve todo en la economía, está entrando en un nuevo ciclo o era. Este tipo de interés no se puede cuantificar con exactitud porque no lo determina ningún organismo, ni la Reserva Federal de EEUU ni el Banco Central Europeo (BCE) ni nadie. De una forma llana y sencilla, se puede decir que este es el tipo de interés que necesita la economía en cada momento para estar en equilibrio (inflación controlada, pleno empleo...).