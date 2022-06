El Bayern pasa a la acción: contra su patrocinio de Qatar y contra PSG y City (sin cortarse)

Publicado hace 28 minutos por Verdaderofalso a miotraliga.defensacentral.com

Oliver Kahn, con unas declaraciones en las que ha asegurado que "como Arabia Saudita en Newcastle o Qatar en Paris Saint-Germain. El FC Bayern ya no solo trata con oligarcas, sino incluso con estados enteros". Pero ha ido más allá mostrándose firme: "Los oligarcas definitivamente no jugarán un papel en el FC Bayern. Nunca lo han hecho, nunca lo harán. Y, de hecho, oligarca ya no es la palabra adecuada para describir lo que está pasando en el fútbol: ahora hay estados que tienen acciones en los clubes".