Que no salga más a cuenta seguir infringiendo la ley pagando multas, que acatarla. El Ayuntamiento de Barcelona ha creado la multiinspección, con la que quiere escarmentar a los comerciantes que infringen reiteradamente las ordenanzas. Se trata de inspecciones globales en las que intervendrá una brigada formada por técnicos municipales, Guardia Urbana, Mossos, Policía Nacional, inspectores de Trabajo, de la Agencia de Salud Pública o de Hacienda. Buscarán que todos los empleados tengan contrato, que no evadan impuestos, limpieza del local, etc.