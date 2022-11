Publicado hace 48 minutos por Casiopeo a remadmalditos.wordpress.com

Hace unos años conocí en una reunión a Antonio, un octogenario encantador, algo sordo, muy sociable, siempre dispuesto a arreglar algún desperfecto en el local o transportar lo que fuera a donde se precisara, con sus fuertes manos de trabajador. No sé cómo, un día me dejó ver que tras su buen humor ocultaba una herida que no se podia borrar. Me explicó su historia. Una historia real. Sus padres eran una familia sevill