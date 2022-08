Publicado hace 38 minutos por cocolisto a europapress.es

Bachelet ha señalado que ha recibido una carta por parte de al menos 40 países -- sin nombrarlos-- que le han exigido no publicar un informe sobre las condiciones de la minoría uigur en esta región de China. "He estado bajo una tremenda presión. Pero no retendré la publicación debido a ello". Bachelet visitó Xinjiang y otras regiones chinas el pasado mes de mayo. Durante la visita, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países...