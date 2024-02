Publicado hace 1 hora por fareway a elperiodico.com

Juan Lobato, ha reprochado a la presidenta madrileña que vaya ahora a pedir ayuda "a papá Estado" porque la región no genera "ni el 5 % de la energía que necesita", tras presentar un recurso al Plan Hidrológico del Tajo, Isabel Díaz Ayuso ha replicado al líder autonómico del PSOE: "La política energética, como la del agua, es política energética. Que, por cierto, no me dirá que no estamos gestionando el agua mejor que en Catalunya. Y yo, desde luego, no le pido a papá Estado nada, le pido lo que le corresponde a los madrileños"