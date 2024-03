Publicado hace 42 minutos por spacemenko a lamarea.com

“Espero equivocarme, pero me da a mí que van a cobrar sólo los de concesión aprobada”. “Salí en requeridos a subsanar en el primer listado de febrero 2023 hace más de un año y nada de nada… Mi marido, con la misma documentación de beneficiario, ya cobró 2022”. “Quisiera saber si en Madrid ya han abonado el Bono Alquiler Joven. Salí en el segundo listado de aprobados del BOCM 11 de abril de 2023 y a día de hoy no me han ingresado”. Son solo tres de las decenas de mensajes que envían cada día los más de 2.000 participantes de...