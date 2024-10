Publicado hace 1 hora por Desideratum a elconfidencial.com

Plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. La Comunidad de Madrid ha informado este lunes, a través de un comunicado, que la dirigente autonómica declina la invitación del presidente del Gobierno y no acudirá a la reunión prevista para el próximo viernes en la Moncloa. Desde Sol argumentan que no lo hace por la negociación abierta para el cupo catalán y por las difamaciones de Sánchez y otros ministros contra Ayuso. "El deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto", dice el escrito.