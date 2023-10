Ayuso destinará a Asuntos Taurinos un 39% más que en 2022

Publicado hace 1 hora por acabebien a infolibre.es

La Comunidad de Madrid dedicará 4,2 millones de euros para Asuntos Taurinos en 2024, un 39 por ciento más que los últimos Presupuestos aprobados por la Asamblea, los de 2022, que dedicaron 3 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos que ha presentado hoy martes el Consejo de Gobierno y que previsiblemente sea aprobado en diciembre por la Cámara regional. Hace un año, el anteproyecto de Cuentas Públicas regionales, que finalmente no vieron la luz por el rechazo de Vox, cuando el PP no tenía mayoría absoluta, preveían una histórica in