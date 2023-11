Publicado hace 26 minutos por Delay a arainfo.org

El paseo comercial ‘La Dulce Zaragoza’ no existe y la web no tiene “servidor encontrado”, ha denunciado Zaragoza en Común. El proyecto fue presentado por Inversiones Empresariales Ebro S.L en una convocatoria pública de noviembre de 2022. Casualmente "el empresario es pariente directo del fundador de Escuela y Despensa, entidad que interpuso el contencioso contra el Luis Buñuel". En la comisión de Economía, ZeC ha preguntado pero no ha obtenido respuesta