El Ayuntamiento de Madrid no logra clausurar una discoteca con una orden de cierre que ya sufrió un incendio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que su Ejecutivo no ha podido llevar a cabo la clausura de una doble discoteca en el distrito Tetuán con una orden de cierre vigente desde el año pasado. La actuación emprendida, aunque no efectuada, llega después de que El Periódico de España relatara que los locales KLK-4K (en el número 6 de la calle de Nuestra Señora del Carmen) siguen abiertos pese a las 270 quejas vecinales trasladas a la Policía Municipal y a un incendio en el que no hubo que lamentar heridos ocurrido en 2021