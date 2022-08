Ayer fue una pesadilla. Llevo 9 días bastante jodida. [Twitter thread]

Publicado hace 19 minutos por eloer a threadreaderapp.com

Di positivo en Viruela del Mono y he desarrollado una infección ocular compleja. De mi ciudad me mandaron al Hospital Clínic. Estuve esperando de las 12h hasta las 20h de la noche. Pero lo más deprimente fue la sala de espera. Solo hombres gays y gente queer, todxs metidxs en una sala. UNA SOLA DOCTORA para todxs. La gente se peleaba para que les atendiesen, se desplomó un chico de mi edad y estuvo en el suelo 45min desatendido. Otros gritando porque tenían dolor… Nunca he vivido algo así. Parecía inevitable no sentirse sucia...