Aviso de la DGT a conductores con gafas y lentillas

El auténtico problema al que un conductor puede enfrentarse es conocido por pocos. Y es que, en la parte trasera del carnet de conducir, concretamente en el punto 12, se encuentra la clave. En caso de que no ponga nada, no hay problema, pero si se apunta la numeración 01.01, el agente en cuestión podrá saber que el conductor necesita gafas.En caso de no llevarlas, se puede alegar que utiliza lentillas, pero en ese caso, la numeración que aparecerá por detrás será 01.02, que indica la necesidad de utilizar lentillas.