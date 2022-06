Publicado hace 41 minutos por kipper a lavozdegalicia.es

Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitadas a la cita de Los Ángeles, a la que han decidido no asistir México, Honduras, Guatemala y El Salvador. [...] El presidente centroderechista uruguayo, Luis Lacalle Pou, tampoco asistió tras contagiarse de covid-19, aunque hace poco también aseguró que EE.UU. no tiene una «visión» de América Latina.