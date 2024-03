Publicado hace 5 horas por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

Este 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Un día especial que refuerza el importante lazo que une a los hijos con su progenitor. Muchos son los padres que, debido a un proceso judicial, no pueden disfrutar de la presencia de sus hijos a su lado. “Mientras que los incumplimientos no tengan una respuesta inmediata por parte de la Justicia, una regulación específica y una valoración del daño causado, seguirán produciéndose porque, al final, no pasa nada”, lamenta.