Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no conocer (en este caso la edad de las jóvenes), no puede ser disculpado por ese error consciente o, mejor, por esa buscada situación de error", señala la sección segunda de la Audiencia, respecto a si los acusados sabían que algunas de las chicas "muy jóvenes" que se bañaban con ellos desnudas en una piscina y en un jacuzzi no habían cumplido los 18.